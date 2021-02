Violência doméstica por causa de bebê de 20 dias

Compartilhe















No bairro Nossa Senhora da Conceição, homem de 21 anos entrou em luta corporal com a companheira por tentar sair de casa com o filho do casal de apenas 20 dias.

A Brigada Militar foi acionada com a denúncia de violência doméstica. No endereço, os policiais falaram com a mulher de 25 anos. Ela disse que o acusado dormiu em sua casa e, pela manhã, tentou sair da residência com o bebê. Em razão da negativa da vítima, o homem ficou descontrolado e a agarrou pelo pescoço, além de lhe desferir socos nos braços. Ele também a ameaçou de morte.

Quando a guarnição chegou no endereço o indivíduo já tinha saído, mas foi abordado nas proximidades. Com ele, foi encontrada uma mochila com roupas e alguns produtos do bebê. O homem foi levado à delegacia de Polícia com a companheira. Foi feito registro simples em razão de que a mulher não quis representar ou processar o acusado. A Brigada Militar atendeu a ocorrência na tarde de quarta-feira(4).