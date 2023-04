Violência| Mulher é agredida pelo ex-companheiro na Nova Brasília

Share on Email

A violência contra a mulher não dá trégua. Na madrugada do último dia 22, mais um caso foi registrado no bairro Nova Brasília, em Alegrete.

De acordo com os policiais militares, a guarnição foi acionada por volta da 1h. No endereço, os PMs fizeram contato com a vítima, de 24 anos, que explicou que seu ex-companheiro havia chegado na residência, transtornado, lhe ameaçando, vindo a lhe desferir socos e também a danificar o telefone celular. O acusado, de 29 anos, ainda estava na residência e foi identificado pelos policiais. Na sequência, o ex-casal foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento de Alegrete, onde foi realizado o registro da ocorrência.