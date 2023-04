Vídeo| Videomonitoramento do município identifica ação criminosa no centro da cidade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último dia 12, um estabelecimento comercial foi alvo de uma tentativa de arrombamento na zona central, em Alegrete. O Sistema Integrado de Monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania registrou o ocorrido por volta das 2H e 47 min e imediatamente acionou a Brigada Militar.O vídeo foi divulgado apenas neste dia 22.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança foram repassadas para os órgãos de segurança, com o objetivo de auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime e na investigação do caso.

No entanto, é importante ressaltar que, além da atuação dos órgãos de segurança pública, a colaboração dos cidadãos é fundamental para a prevenção e solução dos crimes. Por isso, é recomendável que os proprietários de estabelecimentos comerciais que tenham sido vítimas de arrombamento realizem o registro do ocorrido na delegacia.

Ao registrar o crime, é possível solicitar as imagens captadas pelas câmeras de segurança por meio de um protocolo na Prefeitura. Essas imagens podem ser fundamentais para a identificação dos criminosos e para a investigação do caso, além de serem úteis para a prevenção de futuros delitos.

Portanto, é importante que a população esteja ciente da importância da colaboração e da prevenção no combate aos crimes. O Sistema Integrado de Monitoramento é uma importante ferramenta de segurança, mas sua eficácia depende da integração e participação de todos os envolvidos.