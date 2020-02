Violento acidente envolve sete veículos na Rua Dos Andradas em Alegrete

O acidente foi por volta do meio-dia desta terça-feira(11), na Rua Dos Andradas, Centro.

De acordo com a Guarda Municipal, o relato foi de que a condutora do Onix trafegava na via e perdeu o controle do veículo atingindo uma Ranger, depois um Uno da Prefeitura, um Gol, que foi parar em cima da calçada e, na sequência uma moto Honda, um Peugeot e um Celta. Todos os veículos com exceção do Uno da Prefeitura estavam estacionados.

A informação do motorista da Prefeitura, de 42 anos, foi de que ele estava na via, no mesmo sentido da condutora, quando sentiu o forte impacto na lateral do carro. Ela colidiu na Ranger, perdeu o controle bateu no carro e, em razão disso, houve a colisão nos outros carros.

Já a motorista do Onix de 31 anos, falou que descia a Rua Dos Andradas quando o condutor do Uno teria saído do estacionamento, ela tentou evitar o acidente e colidiu na caminhonete, no Uno, que estaria ultrapassando e, na sequência, nos demais veículos estacionados.

As duas versões foram relatadas no local. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. Não houve feridos, mas danos consideráveis em todos os veículos.