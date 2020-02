Moradores protestam pela soltura de indivíduo preso em flagrante, por furto; ele tem extensa ficha criminal

Brigada Militar tirou de circulação um homem que estava aterrorizando moradores na Zona Leste, porém, no mesmo dia ele conseguiu liberdade provisória.

A indignação de populares e moradores da Zona Leste é grande. Em menos de 20h depois de ser preso, em flagrante, pelo crime de furto qualificado, indivíduo conhecido por Castelhaninho já esta nas ruas. Foi concedido o direito de liberdade provisória. A maioria das vítimas são pessoas idosas. Durante a manhã de hoje, a redação recebeu ligações de moradores dizendo que a situação chega a ser ” nojenta”, repugnante. Depois de todo trabalho da Brigada Militar que, conseguiu prendê-lo durante o ato de delito, ser encaminhado à DP e ser colocado em liberdade poucas horas depois, como se todos os atos e a forma que tem aterrorizado os moradores fosse algo menos importante, para colocá-lo em liberdade – disse um idoso que prefere não se identificar com receio de represália por parte do delinquente.

Além dos inúmeros casos em que às vítimas têm conhecimento de que ele arromba e entra nas residências com moradores dormindo, o receio também é pelo fato de Castelhaninho, com 24 anos, ter em sua ficha criminal um homicídio.

No perfil do facebook do bairro foi postada uma nota de repúdio, veja abaixo:

NOTA DE REPÚDIO

Nós, moradores do Bairro Capão do Angico, estamos MUITO agradecidos pela forma em que nós moradores somos tratados em relação à segurança. A notícia abaixo onde a Brigada fez um excelente trabalho prendendo este marginal e, para a surpresa de todos ele já esta na rua novamente para seguir roubando. Daí perguntamos? E o trabalho da Brigada e nossa segurança como que fica? Queremos sim, uma resposta do responsável pela soltura deste vagabundo pois é inacreditável que alguém tendo todo o poder nas mãos não tenha conhecimento que este individuo vem aterrorizando a Zona Leste. Por favor, vamos compartilhar para que alguém tome uma atitude em relação a este fato.

No perfil também foi compartilhada a notícia da prisão do acusado.