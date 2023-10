Violento acidente ocorre devido ao desrespeito à preferencial

Um acidente de trânsito ocorreu no início desta tarde(29), em Alegrete. De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista, de 42 anos, do Astra subia a rua Maurício Cardoso, no sentido bairro/centro, quando ao condutor de 59 anos de uma Oroch, que seguia pela Praça General Osório, invadiu a preferencial. Apesar do impacto, a ocorrência resultou apenas em danos materiais, sem feridos entre os envolvidos.

Doses de adrenalina: OktoberSportDay Alegrete em vídeos

Testemunhas relataram que após a colisão, acionaram a ambulância do Samu, que chegou ao local, mas não foi necessário prestar atendimento médico a nenhum dos envolvidos. O motorista do Astra, que sofreu o impacto mais significativo, bateu a cabeça, mas não apresentou lesões graves que exigissem tratamento hospitalar.

No entanto, o acidente resultou em danos consideráveis aos veículos envolvidos, sendo na dianteira da Oroch e a lateral do carro.

Com informações e fotos: Ana Fernandes