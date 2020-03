Visitas a pacientes na Santa Casa de Alegrete estão suspensas em função do coronavírus

Nesta sexta-feira (13), o Presidente da diretoria provedora Irmandade de Santa Casa de Caridade Antônio Jorge Lima Barcellos de Souza, emitiu um comunicado proibindo as visitas a pacientes hospitalizados.

Segundo a nota, a medida foi tomada diante do atual cenário de projeção e aumento de casos do novo coronavírus, bem como seguir as orientações do Ministério da Saúde.

De acordo com o diretor presidente o hospital suspende por tempo indeterminado a visitação para pacientes internados na Santa Casa, exceto na Unidade de Tratamento Intensivo, onde as visitas são em períodos reduzidos.

Outra determinação acertada é quanto as quintas-feiras de manhã, que em horários já estabelecidos, será permitida as visitas na Unidade de Saúde Mental.

Barcellos afirmou que não há nenhum caso de suspeita de COVID-19 em atendimento no hospital e a medida visa resguardar a saúde dos pacientes, colaboradores e comunidade.

“Estamos objetivando a contenção da proliferação do vírus. Pedimos a compreensão de todos nesse período”, destacou o presidente no comunicado.

Júlio Cesar Santos