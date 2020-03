Mulher perde controle da direção, sai da pista e capota na RSC 377

A motorista, de 37 anos, foi socorrida por um motorista que passava no local e encaminhada à UPA. Ela estava com lesões leves, segundo informações preliminares.

Segundo relato da condutora, aos policiais rodoviários, ela trafegava sentido Alegrete/Passo Novo quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Sem condições de rodar, o Corsa Classic deverá ser retirado do local pelo guincho.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar, atendeu a ocorrência. O acidente foi no início da tarde desta quinta-feira(13), no KM 391 da RSC 377, próximo à Palma. O airbag do carro foi acionado. Ainda, de acordo com informações, o veículo teve perda total.