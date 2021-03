Vistoria anual dos táxis: atente para o calendário e as recomendações

Compartilhe















A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania comunica que realizará a I Vistoria dos Taxis de 2021, atendendo a lei nº 1147/1975. A vistoria será realizada na Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, no Centro Administrativo José Rubens Pilar, localizado na rua Major João Cezimbra Jaques, nº200.

Devido a pandemia, em um primeiro momento, a Secretaria recebeu via Protocolo Geral Municipal apenas a documentação atualizada abaixo relacionada, para revisão até o dia 04 de março de 2021.

Documentação necessária:

– Laudo técnico de vistoria do veículo assinado por Eng. Mecânico com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), atendendo a notificação do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) com data atualizada;

– Cópia do CRLV do veículo;

– Cópia da CNH;

– Folha corrida e certidões negativas criminais;

– Cópia do comprovante ou termo de declaração de residência no Município de Alegrete-RS;

– Caso possua motorista(s) auxiliar(es), anexar a cópia da(s) CNH(s) e Negativas Criminais para atualização cadastral.

Solicita-se a presença dos taxistas concessionários com seus veículos, incluindo os itens de combate e prevenção da Covid-19, apresentando os documentos de CRLV e CNH originais, nos dias 08, 09, 10 e 11 de março de 2021, das 8h30 às 12h.

Sobre a vistoria presencial solicita-se que os motoristas ao chegar estacionem seus veículos no estacionamento interno do Centro Administrativo Municipal. Para uma melhor conveniência dos horários de atendimento ficam reservadas as seguintes datas e horários:

– Dia 8 de março: prefixos 001 a 020, com intervalos de 15 min.

– Dia 09 de março: prefixos 021 a 040, com intervalos de 15 min.

– Dia 10 de março: prefixos 041 a 060, com intervalos de 15 min.

– Dia 11 de março: prefixos 061, com intervalos de 15 min.

– Dia 12 de março: prefixos que por ventura não puderem comparecer em seus dias e horários, com agendamento prévio através do telefone (55)3421-5038, das 8h30 às 12h30.

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania solicita que os taxistas respeitem a ordem e os horários individuais determinados para cada prefixo para evitar aglomerações.

DPCOM