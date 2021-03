Campanha promovida pela Defensoria que conscientizar população sobre a gravidade da pandemia

Compartilhe















Diante do agravamento da pandemia da covid-19, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE/RS) iniciou, na sexta-feira (5), uma campanha que visa alertar a população para o atual cenário.

Intitulada “TE CUIDA – por ti, por quem tu amas e por quem cuida de nós”, a campanha é divulgada em postagens nas redes sociais da instituição. O foco é despertar a conscientização das pessoas sobre a situação gravíssima que o estado enfrenta.

Serão apresentadas imagens e textos abordando a exaustão dos profissionais de saúde, a superlotação em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a irresponsabilidade das pessoas que continuam realizando aglomerações, os indispensáveis cuidados que devem ser tomados, a necessidade de ações menos egoístas e mais humanitárias, entre outras coisas.

Criada pela Assessoria de Comunicação da DPE/RS, a campanha irá se estender, inicialmente, até o final de março.

Desde o último final de semana, o Rio Grande do Sul está com todas as regiões em bandeira preta. Nos últimos dias, o estado registra mais de 100% de ocupação geral nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Júlio Cesar Santos Fonte: DPE/RS