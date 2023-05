Os documentos solicitados incluem um laudo técnico de vistoria do veículo assinado por um Engenheiro Mecânico com ART, uma cópia do CRLV do veículo, cópia da CNH, cópia do comprovante ou termo de declaração de residência no Município de Alegrete-RS, caso possua motorista(s) auxiliar(es), cópia da(s) CNH(s) e Certidão Negativa de Débitos Municipais.

A vistoria dos veículos será realizada nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de maio, das 8h30 às 12h, no estacionamento interno do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Major João Cezimbra Jaques n° 200. Os taxistas concessionários devem estar presentes com seus veículos, incluindo os itens de combate e prevenção do Covid-19, apresentando os documentos de CRLV e CNH originais.

Para evitar aglomerações e facilitar os horários de atendimento, foi estabelecido um cronograma de atendimento. O dia 15 foi reservado para os Prefixos de 001 a 020, com intervalos de 15 minutos. Para atendimento dos Prefixos 021 a 040, estabeleceu-se o dia 16, também com intervalos de 15 minutos. Os Prefixos 041 a 060 serão atendidos no dia 17, também com intervalos de 15 minutos. Para atendimento dos Prefixos 061 em diante, destinou-se o dia 18, também com intervalos de 15 minutos. Caso algum taxista não possa comparecer em seu dia e horário estabelecido, poderá agendar um horário prévio através do telefone (55) 34215038, das 08h30 às 12h30 do dia 19.

Portanto, é importante que todos os taxistas concessionários de Alegrete fiquem atentos aos prazos e horários estabelecidos para a vistoria, a fim de garantir que seus veículos estejam em conformidade com as normas estabelecidas pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania.