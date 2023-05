Design de Interiores: uma profissão que constrói afetos

Quem não gosta de comprar móveis novos para deixar a casa com personalidade? O design de interiores é o profissional que compreende as necessidades do cliente e projeta muito mais do que móveis, mas um ambiente que foi antes de tudo sonhado. Além disso, o design é projetista, desenhista, gerenciador de obras e promotor de vendas. Liziane Garcia está na profissão há 13 anos, formada pela Unicesumar de Santa Maria, disse ao PAT que o que mais lhe chamou a atenção no momento de escolher seu ofício foram os conhecimentos sobre arquitetura, desenho, artes, semiótica, paisagem estética, iluminação e, até mesmo, psicologia.

Um dos bons momentos da profissão é a finalização do projeto e quando o cliente fica satisfeito com o resultado, o contrário também ocorre quando o cliente e o design acabam por desentender, o que é natural e ocorre esporadicamente. Na verdade, Liziane é uma apaixonada pela profissão, “Minha profissão me realiza profissionalmente e pessoalmente, sinto-me completa com meus clientes que fazem toda a diferença no meu dia”, finaliza. Ela ainda frisa que o atendimento ao cliente, a compreensão das suas necessidades, projetar os mais diferentes espaços internos, residenciais, comerciais e institucionais, e pensar nos detalhes são os objetivos de um design de interiores.

Garcia relembra que um de seus empreendimentos mais marcantes foi em uma clínica estética e em um salão de beleza de pessoas batalhadoras, porém confessa que todos os trabalhos têm suas histórias de amor e carinho. Ela deixa um recado para quem deseja escolher sua profissão: “O processo de escolha é sempre do sujeito. Por isso, reconhecer suas habilidades, seus interesses pessoais, valores e influências é imprescindível para esta tomada de decisão. Não esquecendo do amor pelo que se faz”.