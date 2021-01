Vítima de agressão do companheiro, mulher é ferida com pranchaços de facão

Compartilhe















Homem, de 34 anos, foi preso pela Brigada Militar por violência doméstica. A vítima de 42 anos teve os dedos da mão esquerda cortados. Segundo informações dos policiais, a guarnição foi acionada na rua Venâncio Aires e, no local fez contato com a vítima.

A mulher que estava ferida disse que o companheiro teria sido o autor das agressões. Ela comentou que tinha sido agredida com pranchaços de facão e ao se defender um dos dedos da mão foi atingido. Ela foi encaminhada à UPA. Já o acusado foi encontrado na sala da residência. Ao ser indagado sobre o fato, relatou que tinha ingerido bebida alcoólica e estava fora de si. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, em contato com o Delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante por violência doméstica afiançável em R$ 10.000,00. Sem o pagamento do valor, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete. A vítima solicitou Medidas Protetivas e a representação contra o acusado.