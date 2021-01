Abigeatários são flagrados com ovinos em mato na estrada do Caverá

Compartilhe















No final da tarde de segunda-feira(18), uma guarnição da Brigada Militar flagrou abigeatários com animais prontos para o furto. O fato ocorreu na Estrada do Caverá, localidade dos Boiões.

Um indivíduo de 20 anos foi preso e três ovinos restituídos ao proprietário, uma ovelha prenhe, um carneiro e outra ovelha adulta.

Os animais já estavam maneados e tinham sido levados para o interior do mato na tentativa de que eles pudessem concluir a ação durante a noite o que iria dificultar a identificação dos abigeatários.

De acordo com os policiais, eles receberam uma denúncia através do 190 que três indivíduos estavam furtando ovelhas no local descrito, sendo que um deles armado. No local, os PMs adentraram o mato e se depararam com os acusados, dois conseguiram fugir. Cada um estava com um animal e os abandonaram.

O acusado de 20 anos estava de posse de arma longa calibre 28, municiada com um cartucho. Ele e os ovinos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Alegrete. Em contato com Delegado de plantão foi determinado flagrante. Os animais que estavam vivos, uma ovelha prenhe, um carneiro e uma ovelha adulta, foram restituído ao proprietário. Na manhã de ontem, um outro morador daquela localidade já havia feito registro descrevendo que o trio estava realizando disparos de arma de fogo contra as ovelhas.

Depois de ouvido, o indivíduo seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.