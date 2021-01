Ueslei, universitário da Unipampa, morre aos 23 anos

Compartilhe















Morte do jovem universitário ocorreu há dois anos, depois dele descobrir que tinha linfomas(Câncer). Familiares e amigos lamentaram nas redes sociais falecimento precoce do alegretense.

“Ele foi um guerreiro, não tinha tempo ruim, estava sempre com pensamento positivo e levava alegria por onde passava. Sua luz vai permanecer e fortalecer a todos que sempre amou e foi grandioso como pessoa e amigo”- são mensagens que descrevem um pouco o alegretense Ueslei Luan Fagundes Rodrigues.

O universitário que cursava Engenharia Mecânica na Unipampa, estava com 23 anos. Ele faleceu nesta sexta-feira(8), em Santa Maria onde estava internado há poucos dias. Desde que foi diagnosticado com câncer, Ueslei realizava tratamento e fazia sessões de quimioterapia na cidade da Região Central. Duas pessoas que também acompanharam sua grande luta, além da mãe sempre presente, Jussara Rodrigues e do padrasto Assis Magalhães, foram os tios Florêncio e Rose.

Em uma homenagem, Assis descreveu: a vida é injusta, às vezes, leva pessoas jovens, sem tê-la vivida plenamente. Descanse em paz Ueslei , que Deus o acompanhe.

Muitos amigos destacam que ele era um guri brincalhão que gostava de jogar truco e muito alegre. “Vai com Deus gurizinho, tua passagem por aqui foi breve porque tu já era um ser de luz, já não tinha muito o que aprender, estava pronto para iluminar este mundo lá do céu”- disse Suzana Dornelles.

Um menino que ensinou tanto e foi protagonista de vários sorrisos de quem teve o privilégio de conviver com ele, mostrou a muitos como serem mais fortes e sempre transmitiu amor e empatia – assim muitos o retratam.

As últimas homenagens a Ueslei estão acontecendo através da Funerária Angelus em Manoel Viana. O sepultamento será nesta sexta-feira(8), às 17h, no Cemitério de Manoel Viana.