Alegrete e região vão receber 4 mil doses da vacina Coronavac; veja como será a distribuição

Compartilhe















10ª CRS receberá 4.000 doses da vacina para COVID-19. Segundo a coordenadora Heilli Temp, dois carros da 10ª ficaram desde a manhã de ontem(18), em Porto Alegre na espera da distribuição. Assim que disponibilizadas, as doses seguiram para a Alegrete onde será realizada a distribuição para os 11 Municípios.

Heilli pontua que os profissionais que estão na linha de frente serão o grupo prioritário nesta primeira etapa.

O Governo do RS divulgou o número de vacinas destinadas a cada região, nesta primeira leva que chega hoje ao Estado. No total, são 170.800 doses. As outras 171 mil serão reservadas para a segunda aplicação, já que a imunização exige duas doses, prevista para aplicação entre 2 e 4 semanas após a primeira aplicação.

Alegrete é o segundo Município vinculado a 10ª CRS a receber o maior número de doses da vacina, com 850 aplicações da CoronaVac, deve seguir os critérios dos grupos prioritários. Uruguaiana é a cidade com mais doses, 1.017.

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde que tem sede Alegrete atende 11 municípios:

⏺ Alegrete – 850 doses

⏺ Barra do Quaraí – 23 doses

⏺ Itaqui – 217 doses

⏺ Maçambará – 27 doses

⏺ Manoel Viana – 60 doses

⏺ Quaraí – 157 doses

⏺ Rosário do Sul – 261 doses

⏺ Santa Margarida do Sul – 21 doses

⏺ Santana do Livramento – 804

⏺ São Gabriel – 563 doses

⏺ Uruguaiana – 1017 doses