Vitrines mostram a nossa Cultura na Semana dos Festejos

Alegrete vive intensamente os Festejos Farroupilhas e em muitos locais se indentifica a cultura gaúcha

E dentre as várias atividades, existe a decoração de vitrines das lojas por entidades tradicionalistas. Essa pratica faz parte do concurso da Coordenação do Festejos.

Concurso de vitrines Festejos

Com o tema, etnias relativa ao povo que formou o Rio Grande do Sul, as lojas ostentam as vitrines que chamam a atenção.

Concurso de vitrines

E cada detalhe foi visto com cuidado para que a cultura gaúcha seja retratada com precisão e respeito à tradição.

Concurso de vitrines Festejos

Concurso de vitrines

O resultado do concurso sairá depois do Desfile de 20 de setembro.