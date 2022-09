Wado Mendonça é eleito presidente da Mocidade Independente

Share on Email

O carnavalesco Wado Mendonça, foi eleito em assembleia eletiva, o presidente da Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta – MICA.

A assembleia foi realizada na noite da última segunda-feira (12), nas dependências da quadra esportiva do Real. Com a presença de integrantes da escola, apenas uma chapa foi apresentada e aclamada pelos micaenses presentes.

A diretoria encabeçada pelo presidente Wado Mendonça irá comandar a Mocidade Independente pelo biênio 2022-2024.

O 1° Vice-presidente é Eider Penna; 2° Vice-presidente: Valter Martins; Secretária Geral: Rita Juçara Alves; 2ª Secretária: Evelini Penna; Tesoureiro Geral: Eliza Fagundes; 2ª Tesoureira: Márcia da Cunha Dorneles.

O Conselho Fiscal é formado por Ildemar Santos ( Safira), André dos Anjos (Keko) e Antônio Oliveira. Já os suplentes do Conselho Fiscal, são: Cláudia Vilaverde, Núbia Leite e Virgínia Iarto.

Fundada em 23 de setembro de 1975, a Mocidade Independente da Cidade Alta completa 47 anos em 2022, e está focada no retorno do carnaval de rua. A direção se reúne nos próximos dias para traçar as metas, rumo ao carnaval 2023.

Foto: MICA