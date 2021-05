Voando alto: Alegrete reativa aeroporto e voos serão retomados

Compartilhe















Na noite desta quinta-feira, 20, a Prefeitura de Alegrete recebeu a confirmação de que o aeroporto de Alegrete será liberado para receber pousos e decolagens de voos comerciais. O anúncio foi realizado pelo presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional, deputado estadual Frederico Antunes.

Em 21 de janeiro deste ano, o vice-prefeito Jesse Trindade, representando o prefeito Márcio Amaral, entregou em mãos ao governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, documento com a demanda sobre as obras do Aeroporto Regional Gaudêncio Ramos. O vice-prefeito entregou um documento detalhado a respeito da necessidade de finalização da obra.

Após inúmeras tratativas e articulações, bem como esforços por parte do deputado estadual Frederico Antunes, que orientou o processo, a Azul Linhas Aéreas Regionais realizou uma vistoria na pista. A revitalização e manutenção da pista ficará a cargo da administração pública, enquanto os ajustes no terminal serão realizados por meio de uma parceria com o Centro Empresarial de Alegrete.

A Prefeitura de Alegrete desenvolveu um projeto de revitalização da pista orçado em torno de R$ 300 mil. O processo licitatório desse projeto ocorrerá em 31 de maio e a previsão de entrega da pista é para a primeira quinzena de junho, quando deve ocorrer o voo inaugural.

Para o vice-prefeito Jesse Trindade, o aeroporto tem grande importância, não só para a cidade e para a região, mas para todo o Estado. “Temos o apoio de 16 municípios e de nove universidades em um projeto que atinge cerca de 650 mil pessoas. “A expectativa é de que circulem milhares de passageiros por ano e o município gere empregos diretos e indiretos. É preciso destacar o esforço de todas as pessoas que atuaram para que o aeroporto de Alegrete voltasse a funcionar, como o Deputado Frederico Antunes, o Centro Empresarial e o Aeroclube de Alegrete, representado pelo Fernando Guerra”.

“Essa é uma grande conquista para Alegrete e região, a reativação do aeroporto proporcionará mais desenvolvimento regional. Estamos muito gratos a todos que se engajaram nesse projeto que era uma demanda importante há tanto tempo e que agora se torna uma realidade. É muito satisfatório ver projetos como esse saindo do papel e beneficiando a nossa cidade”, declarou o prefeito Márcio Amaral.