Vôlei Feminino Alegrete fica com o vice na Copa Arena de Voleibol

No intuito de incentivar a prática esportiva no município foi realizada no último dia 2, a 1ª Copa Arena de voleibol na categoria feminina. Depois de realizar os jogos do masculino no último dia 16 de outubro, agora foi a vez das meninas.

Na categoria feminina participaram a equipe VFA e o União de Alegrete; ARE, Garra e Pampa Sul de Rosário do Sul. No sistema de disputa todos contra todos, as duas equipes melhores classificadas disputaram 1º e 2º, e as equipes que pontuaram em terceiro e quarto fizeram a disputa de 3º lugar.

Bons jogos no naipe feminino

Na decisão do título melhor para Rosário do Sul com a equipe Pampa Sul, campeã do torneio após uma bela disputa contra o Vôlei Feminino Alegrete (VFA) que ficou com o segundo lugar e em terceiro a equipe do União Alegrete.

Título foi para as gurias de Rosário

Rosarienses levaram a melhor na Copa Arena

Os destaques no feminino foram para melhor levantadora Regina (VFA), Atleta Destaque: Roberta (Pampa Sul); Melhor Defesa: Marielle (Pampa Sul) e Melhor Ataque: Chiara (VFA).

Ao todo a Copa Arena contou com 11 times, numa impecável organização da equipe técnica da Arena Esporte e Lazer, que além da premiação aos melhores sorteou duas bolas penalty pro 8.0, entre as equipes participantes, onde o União levou no masculino e a equipe Garra na categoria feminina.

Foram premiadas também as melhores torcidas nos dois dias de competição, numa ação da Arena junto a Sott Alimentos, como forma de incentivar e valorizar quem apoia os atletas. Destaque para as torcidas infantis que comandaram o espetáculo apoiando e torcendo muito.

Na categoria masculina o União levou o troféu e na etapa masculina a Equipe VFA foi a premiada.

Esse foi o primeiro evento desse porte realizado na Arena, que promete muitas novidades em 2023, sempre com a intenção de incentivar e promover qualidade de vida.