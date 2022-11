Com extensa ficha criminal, traficante é preso em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Homem, de 46 anos, foi preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, em Alegrete.

De acordo com a Delegada Fernanda Mendonça, que coordenou a ação, o indivíduo já tinha antecedentes por tráfico de drogas, homicídio, lesão corporal, desacato, dentre outros.

Na tarde de quinta-feira(3), os policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, com o apoio dos policiais civis da DECRAB Alegrete, realizaram a prisão do acusado no bairro Vila Nova.

Samu Mental remove homem em meio à vegetação às margens de avenida

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo, os policiais encontraram porções de cocaína embaladas e escondidas, além de outros objetos.

Já investigado por tráfico e com antecedentes policiais por este e outros crimes (associação para o tráfico, homicídio, lesão corporal, desacato, dentre outros), o homem foi levado à DPPA para as diligências de praxe e após ao Presídio de Alegrete, onde está à disposição da justiça.

Informações e fotos – Polícia Civil