Voluntários alegraram, no Carnaval, idosos de casas asilares de Alegrete

Idosos que estão em casas asilares de Alegrete que, muitas vezes, recebem somente o carinho de atendentes e visitas de voluntários tiveram momentos de alegria neste Carnaval.

Na casa Lar do Idoso Ari Paim os acolhidos se alegraram com a visita do Bloco do Funil, tem 54 anos e mais uma vez voltou à casa.

integrantes do bloco do Funil

Os homens idosos que vivem la interagiram com os visitantes acompanhando as músicas de Carnaval.

O Residencial Viver Geriátrico que acolhe idosos, de ambos os sexos, também teve alegria neste Carnaval. Iauri Severo, Ana Ferenandes e outros voluntários estiveram no local para animar os idosos que gostaram da presença.

Residencial Viver geriátrico

Eles acompanharam as cantorias das músicas de Carnaval em momento especiais de alegria. Também foi oferecido um lanche festivo aos idosos.