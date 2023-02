Congresso Estadual Tradicionalista vai lotar Alegrete

Com a realização do MTG e aqui pelo CTG Farroupilha, com apoio da Prefeitura, o evento conforme o diretor de cultura do Município, Rodrigo Guterres- Bolinha será grandioso. – Vão estar aqui as 30 regiões tradicionalistas do RS e cerca de 500 pessoas.

As RT do estado têm até o final deste mês de fevereiro, segundo ele, para colocar propostas ou pedir supressão de algum item que rege o movimento tradicionalista gaúcho. E tudo será analisado e votado neste Congresso que vai acontecer aqui na cidade, explica o diretor de cultura da Secretaria de Educação que, também, integra o CTG Farroupilha.

Não é a primeira vez que o Congresso é realizado na cidade, disse Guterres, lembrando que em 1964 Alegrete sediou este Congresso com então tradicionalista Delci Dornelles ( in memorian). O Congeso será de 27 a 29 de julho no CTG Farroupilha e pela quantidade de participantes na cidade, hotéis e restaurantes vão estar lotados.