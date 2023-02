Quarta-feira de Cinzas com tempo bom, e expectativa de chuva para o fim de semana

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Passada a folia do Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas terá predomínio de sol. Em alguns momentos do dia, ele aparecerá entre nuvens. Existe a possibilidade de chuva isolada na região Oeste do Estado.

Conforme a MetSul, o amanhecer com temperatura agradável será uma constante nos próximos dias. A Metade Leste tem pouco calor enquanto a Metade Oeste terá calor mais forte.

Em Alegrete, a Quaresma iniciou com temperatura na casa dos 18ºC e a máxima durante o dia chega aos 37ºC, dia com períodos de nublado. Na quinta-feira (23), existe a possibilidade de chuva fraca (2,4mm), com temperatura entre 20 e 35ºC.

Já na sexta-feira (24), a previsão é de chuva isolada (0,4mm), com máxima de 36ºC. Para o sábado (25), a expectativa de chuva. Com a mínima de 20ºC, a máxima cai para 34ºC, e a precipitação é de 9,3mm. No domingo(26), não chove e a máxima sobe para 39ºC.

Foto: Paulo Ismar Florindo