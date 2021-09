Vulcão pode causar tsunami no litoral do Brasil

O vulcão é localizado em uma ilha no Atlântico, entre as Américas e a África e pode causar um grande tsunami do Brasil aos Estados Unidos. Nos últimos dias, os pesquisadores notaram um aumento de atividade sísmica, o que preocupou as autoridades espanholas e fez com que o Plano Especial de Proteção Civil e Atenção às Emergências de Risco Vulcânico das Ilhas Canárias (Pelvoca) mudasse para o alerta amarelo.

Há quatro níveis de alerta:

Alerta verde: Atividade típica de um vulcão em estado não eruptivo

Alerta amarelo: Agitação elevada acima da atividade de um não eruptivo;

Alerta laranja: Aumento da agitação, maior potencial para a atividade eruptiva ou uma pequena erupção em andamento; ·.

Alerta vermelho: Erupção altamente perigosa em andamento ou iminente.

Desde sábado, dia 11, o vulcão La Palma têm sofrido fortes movimentos sísmicos, porém nos últimos dias aumentou o volume de movimentos e a intensidade dos abalos subiu para três. Apenas no dia de ontem, houve mais de 100 tremores com profundidade de quatro quilômetros e o normal seria 30 quilômetros.

Segundo Carlos Teixeira, pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da UFC, “Existem diversos estudos já publicados sobre essa possibilidade de tsunami. É uma hipótese real, e ela aconteceria caso houvesse uma erupção explosiva”. O próprio especialista disse que as hipóteses podem servir para um questionamento das autoridades americanas: “A pergunta que a gente faz é: será que o Brasil — e não só o Brasil, porque ele pode chegar no Caribe e nos EUA — está preparado para um evento desses?”.

Uma pesquisa feita na UFPR pelo geólogo Mauro Gustavo Filho afirma que “Estima-se que a próxima erupção poderá desestabilizar a encosta da ilha devido a fatores como declividade do vulcão, volume de material mobilizado, fatores climáticos e principalmente, a uma zona de fraqueza existente que facilitará a ocorrência do movimento de massa”. “Toda a população costeira deve ser conscientizada, em especial do Norte e Nordeste do Brasil, pois seriam os principais afetados, e assim evitaríamos danos pessoais. Estudos mais recentes dizem que as chances de ocorrência são remotas e longínquas, no entanto, o estabelecimento de sistemas de alarme que possibilitam a evacuação de áreas é justificável quando se trata de vidas humanas”, completou Mauro em seu trabalho.

Por: Geovanna Valério Lipa