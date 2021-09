Esta quinta-feira (16) marca o início da vacinação de adolescentes sem comorbidades que residem em Alegrete. A imunização contra a covid-19 foi aberta, nesta manhã, para o público de 17 anos e gerou uma enorme fila que iniciava em frente ao C.C. e terminava depois da Estação Rodoviária.Todos os jovens estão acompanhados dos responsáveis.

Extensa fila marca vacinação de adolescentes em Alegrete

A procura foi intensa desde antes do início, que ocorreu às 9h até o meio dia. A vacinação segue durante à tarde das 13h às 17h ou enquanto houver doses. No total foram disponibilizados 420 imunizantes.

Para descontrair esta faixa etária que está sendo contemplada com imunizante aqui no Município, a música está sendo um incentivo a mais para a gurizada que enfrenta a fila mostrando que a vacina é importante e ajuda nesta luta contra a Covid-19.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas à famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

