Xadrez de Verão Sesc Montenegro deve contar com participação de alegretenses

A competição é gratuita e será realizada pelo Sesc Montenegro. Seguem abertas as inscrições para o torneio Xadrez de Verão Sesc Montenegro, organizado pelo Sesc.

Enxadristas alegretenses devem confirmar participação na competição que promete mobilizar participantes de todo Rio Grande do Sul.

A competição será totalmente on-line, na plataforma Lichess, no dia 07 de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/torneiosecompeticoes, onde também está disponível o regulamento completo da competição.

A plataforma fará os sorteios automaticamente e a previsão é de dez rodadas no campeonato, podendo variar conforme a quantidade de participantes inscritos.

Os jogos terão início às 16h. Os dez primeiros colocados no ranking final ganharão medalhas. Mais informações por e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3649-4458.

O quê: Xadrez de Verão Sesc Montenegro

Quando: 07/03 (Domingo). 16h Inscrições e regulamento: www.sesc-rs.com.br/esporte/torneiosecompeticoes Informações: por e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3649-4458.

Júlio Cesar Santos Fonte: Sesc/RS Foto: reprodução