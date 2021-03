Como vai ser o atendimento do Fórum na bandeira preta em Alegrete

Compartilhe















A Juíza Marcela Pereira da Silva, Diretora do Foro de Alegrete, informa que diante da decretação de Bandeira Preta pelo governo do Estado, seguindo orientações da Corregedoria Geral de Justiça, a Comarca de Alegrete adequou-se ao distanciamento social, nesse período, que a princípio, se estenderá até o dia 12 de março, podendo ser prorrogado no caso da permanência da classificação da Bandeira Preta, garantindo a manutenção dos serviços judiciais.

Em razão disso, mostra-se necessário manter a população informada acerca do funcionamento do Poder Judiciário na Comarca de Alegrete, nesse período:

O prédio do Fórum estará fechado para o público, porém, todos os magistrados, servidores e estagiários do Foro seguem trabalhando no modo remoto (home office) no horário das 09 às 18 horas, mantendo servidores de sobreaviso, mediante escala, para os casos de urgência, em que houver necessidade de deslocamento até o prédio do Foro.



Para peticionamento os advogados deverão utilizar o sistema PlantãoWeb.

Para contato com os Cartórios e servidores poderão enviar e-mail aos seguintes endereços:

• Direção do Foro ([email protected]),

• Distribuição e Contadoria ([email protected]) e

• 1ª vara Cível ([email protected]),

• 2ª vara Cível ([email protected]),

• Vara de Família, Sucessões e JIJ ([email protected]),

• Vara Criminal ([email protected]),

• Vara de Execuções Criminais ([email protected]),

• Juizado Especial Cível ([email protected]),

• Juizado Especial da Fazenda Pública ([email protected]).

Antecedentes criminais e cíveis podem ser solicitados à Distribuição e Contadoria, via e-

mail, desde que informados o nome, endereço, número do RG e estado civil (casado,

solteiro, etc.).

Em relação às audiências, advogados e partes em caso de dúvidas, deverão contatar as Varas

respectivas, pelos contatos acima disponibilizados.

Atualmente os contatos telefônicos são direcionados a uma central de atendimento de Porto

Alegre que transfere as ligações ao Fórum. Os telefones do Fórum de Alegrete são:

• 55 – 3422.4397

• 55 – 3422.8686

• 55 – 3422.8383

• 55 – 3422.1176

• 55 – 3422.4633

Os processos eletrônicos continuam sua tramitação normal, inclusive com a fluência dos prazos, sendo que os processos físicos estão com os prazos suspensos.

Para casos URGENTES, fora do expediente normal, no horário das 18h as 09h de segunda a sexta-feira, e durante todo o dia aos sábados e domingos, o Poder Judiciário atende em regime de Plantão e na Comarca de Alegrete e somente nesses horários e dias, o contato deverá ocorrer pelo telefone: 55 – 99978 2284 ou por e-mail ([email protected]). Importante reforçar que

informações relativas a processos e outras situações não relacionadas a fatos urgentes não serão prestadas pelos contatos destinados ao plantão, devendo os interessados utilizarem os meios disponibilizados para o período normal de expediente forense.

Nesse momento, em solidariedade a todos aqueles que se encontram adoentados e aos familiares daqueles que perderam seus entes a Direção do Foro, deseja SÁUDE, LUZ e PAZ!

Com informações da Comarca de Alegrete