Com apoio de empresas, Vereador conserta brinquedos de pracinhas de bairros em Alegrete

Compartilhe















A manutenção de brinquedos de pracinhas de bairros da cidade é um problema, porque eles estragam ou sofrem ação de vândalos.

O vereador Luciano Belmonte do Progressista relata que desde o ano passado vem realizando através do seu gabinete mobilizações com moradores, presidentes de bairros, empresários e Juventude Progressista, com o objetivo de revitalizações de praças públicas, principalmente as existentes nos Bairros de nosso Município.

Ele diz que o trabalho vem dando certo, pois muitos moradores de uma forma ou de outra contribuem para a melhoria desses logradouros públicos.



Hoje são realidade as Praças XV de Outubro no Bairro Vera Cruz e Praça Bartolomeu Gusmão no Bairro Santos Dumont, espaços totalmente revitalizados no mandato passado. Inclusive com a destinação de academias ao ar livre, por parte da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura pelo então Secretário da época Huillian Severo, as quais foram também encaminhadas pelo gabinete do vereador, no entanto, pendente somente de instalações por parte do Poder Executivo.



Atualmente o vereador está mobilizando as comunidades dos Bairros Olhos d’ água de Natal e Nilo Soares Gonçalves através de seus presidentes, Denilce e Marta Mosselin.

No Bairro Olhos D’ Água de Natal, já existe o local para construção da pracinha, inclusive na área já foram realizadas a limpeza, bem como, já foram instaladas luminárias em LED, pela então Diretora da Iluminação na época, Nathalie Lunardi. Ainda foram destinados brinquedos, pendentes somente de instalação, o que será executado em parceria com moradores.



Já no Bairro Nilo Soares Gonçalves já está sendo realizada a limpeza do local, bem como, o conserto dos brinquedos danificados, ações estas que serão realizadas com a diretoria do Bairro, moradores, comerciantes e Poder Público Municipal, informa Belmont.

O vereador ainda relata que irá buscar parcerias par revitalizar praças de outros bairros da cidade, principalmente, naqueles que não possuem praças para que os moradores tenham um local de lazer.

O Vereador destaca ainda que as melhorias nas Praças, que são o cartão postal de nossa Cidade serão revitalizadas para o período pós-pandemia, assim, estarão em condições para receber as crianças e os moradores dessas localidades.

Ele consegue parcerias com empresário de bairros onde tem esses parque infantis para que os brinquedos sejam revitalizados.