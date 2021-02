Caminhonete é furtada em Alegrete

Compartilhe















Uma caminhonete foi furtada em Alegrete. De acordo com boletim de ocorrência, o veículo MMC/L200 4×4 GL, ano 2003/2004, de cor branca, placas JAR 2266 estava em frente à residência do proprietário no bairro Ibirapuitã.

O homem disse que estacionou a caminhonete por volta das 17h30min, de ontem(2), com as quatro portas trancadas. Contudo, nesta manhã, por volta das 5h, percebeu que o veículo não estava mais no local, citado acima. O proprietário não sabe precisar o horário do furto, mas acredita que tenha sido na madrugada. Ele comprou a caminhonete há 30 dias e, até o momento, não há suspeitos.

Quem tiver informações pode repassar através dos contatos dos órgãos de segurança, sendo: Brigada Militar(190), Polícia Civil (3422-4525) e 9983-7327 Odirnei.