Chefe da Defensoria Pública do RS visita novo local da instituição em Alegrete

Compartilhe















Na manha de sexta-feira (5), o defensor público geral do estado, Dr. Antônio Flávio de Oliveira, acompanhado do chefe de segurança institucional, Coronel Cajal, visitaram as novas instalações da Defensoria em Alegrete.

A visita foi conduzida pela Defensora Pública Silvana Lectzow dos Santos, que mostrou as novas instalações da defensoria, localizada na Rua Tamandaré.

Cel. Cajal à esquerda, Chefe da Defensoria do RS Dr. Antônio e a promotora Silvana dos Santos.

O objetivo da visita foi conhecer as novas instalações da Defensoria e sugerir melhorias no imóvel para facilitar o atendimento ao público.

Dr. Antônio Flávio sugeriu a criação de um espaço kids para que as crianças fiquem brincando com segurança durante os atendimentos.

Durante a visita, o defensor público geral do RS, elogiou bastante as novas dependências e destacou a concretização de um sonho. “A Defensoria está bem instalada e bem localizada, circunstâncias que facilitam a boa prestação do serviço público. Considerou o local bem iluminado e arejado, além de muito bonito”, comentou o Dr. Antônio Flávio. O Cel. Cajal, fez uma verificações nas condições de segurança do imóvel. Aprovado, o local já está em funcionamento desde o final de janeiro.

O prédio é dotado de acessibilidade e possui espaço adequado para atender os assistidos, além de salas dos estagiários e colaboradores da Defensoria, banheiro adaptado e os gabinetes das defensoras públicas Amanda da Gama e Silvana Lectzow dos Santos.

O atendimento presencial só é realizado após prévio agendamento. A Defensoria Pública Regional de Alegrete estabeleceu medidas de prevenção e regime de trabalho, sem cessar atendimentos, o processo de mudança durou 48 horas, sem prejudicar os assistidos.

O atendimento é somente pelo telefone fixo (3421-2521), pela manhã, das 9h ao meio-dia e no período da tarde das 13h às 18hs.

Em Alegrete, a Defensoria prima por atendimentos de demandas cíveis, de família e ações de medicamento quando a pessoa não tem condições de pagar advogado.

Também atua na área criminal, atendimento à mulher vítima de violência doméstica e casos relativos à infância e juventude.

Júlio Cesar Santos