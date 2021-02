Demissões x contratações em 2020; veja os números de Alegrete

De acordo com dados do Caged, de janeiro a dezembro do ano passado, foram 15.166.221 admissões e de 15.023.531 desligamentos. O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 38.952.313 vínculos, o que representa uma variação de 0,37% em relação ao estoque de referência, de 1º de janeiro de 2020.

Prejudicado por pandemia e estiagem, o Rio Grande do Sul amargou, em 2020, desempenho negativo no mercado de trabalho formal. No acumulado do ano passado, o Estado perdeu 20.220 empregos com carteira assinada. Trata-se do segundo pior desempenho do Brasil – o Rio de Janeiro encerrou 127.155 vínculos.

A cidade de Alegrete encerrou o ano de 2020, com saldo negativo de 159 empregos formais fechados, tiveram seu contrato profissional encerrado. No ano passado houveram 2.651 admissões no município e 2.810 desligamentos.

O mês de dezembro registrou 231 admissões, encerrando o último mês do ano com 227 desligamentos, finalizando o mês com 4 empregos formais mantidos. O estoque de empregos formais no acumulado anual que em 1º de janeiro de 2020 era de 11.170, encerrou em 31 de dezembro de 2020, em 11.093.

O 2º semestre de 2020, foi de certa forma positivo em Alegrete na manutenção de vagas formais de trabalho com carteira assinada. Dos seis meses restante do ano passado, apenas em dois, o município encerrou no vermelho. Em julho foram 15 vagas mantidas, diferente de agosto que teve um saldo negativo de um. Em setembro, a cidade continuou no vermelho. O mês farroupilha registrou 23 vagas formais de empregos cessadas em Alegrete.

No entanto, o último trimestre foi positivo na 3ª Capital Farroupilha segundo números apontados pelo caged. O mês de outubro manteve 25 empregos, seguido de novembro com 78, o melhor desempenho do semestre. Já em dezembro o município teve quatro empregos formais assegurados, dos 231 admitidos no último mês.