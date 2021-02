Vara Criminal abre vaga para estágio remunerado

Compartilhe















Doutor Rafael Echevarria Borba, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Alegrete, informa aos interessados que está aberto o processo seletivo para estágio remunerado no Gabinete da referida Vara, nos termos do edital 01/2021. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de uma vaga e formação de cadastro reserva, no qual serão incluídos os melhores classificados.

Conforme edital, os interessados deverão estar matriculados a contar do quinto semestre de Direito para comparecer no Salão do Juri do Foro da Comarca de Alegrete no dia 25/02/2021, às 15h, munidos de currículo, boletim acadêmico e caneta. Nesta ocasião, irão preencher a ficha de inscrição e participarão do processo seletivo, que consistirá numa redação, sem consulta, e entrevista com o Juiz e/ou sua equipe de assessoria.

As vagas destinam-se aos estudantes que estejam cursando faculdade de Direito, em Instituições Conveniadas com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.