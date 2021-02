Desligamento de energia deixa bairro sem água

Compartilhe















Nesta sexta-feira dia 5 de fevereiro devido a um desligamento programado da RGE Sul, o bairro Santos Dumont vai sofrer com o desabastecimento de água. De acordo com gerente local, Cristiano Machado, a falta de água só vai acontecer em razão de que o desligamento de energia atinge o poço artesiano do bairro. Ele pede a compreensão dos consumidores.

A programação está prevista para ser realizado o desligamento das 14h às 18h30min. A RGE destaca que, para garantir um fornecimento de energia elétrica de qualidade, a empresa necessita efetuar obras de melhoria na rede. Para a execução dessas obras, em alguns casos, é preciso interromper o fornecimento de energia elétrica por um período, como no caso citado acima.