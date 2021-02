Onda verde, projeto que sincroniza semáforos e Guarda Municipal 24 horas, são prioridades na Secretaria de Segurança

Compartilhe















Oferecer uma cidade segura, com mobilidade urbana qualificada e oportunidades para todos é um dos objetivos da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania. O Secretário de Segurança, Rui Medeiros, tem desenvolvido um plano de atuação com ações efetivas para atender necessidades emergenciais e enquadrar Alegrete em projetos que melhorem a qualidade de vida dos alegretenses.

Até março a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania pretende implantar o serviço de atendimento 24h da Guarda Municipal. Outra medida a ser adotada, mas que depende do aval do setor técnico, é a inversão da via preferencial no encontro das ruas Marques de Alegrete e General Sampaio, essa mudança foi solicitada pelo Corpo de Bombeiros Militares com o objetivo de facilitar o deslocamento das viaturas para atendimento de ocorrências.

O Secretário ressaltou ainda que uma equipe técnica da secretaria, em parceria com a Unipampa, está desenvolvendo um projeto para a implantação da chamada Onda Verde, na qual os semáforos passarão a funcionar em sincronia melhorada o fluxo de veículos. A previsão é de que, até o mês de abril iniciará uma fase experimental, previamente na rua General Sampaio, será ampliado para as demais vias.

O secretário destacou que, desde que assumiu a pasta, esse e outros projetos estão se desenvolvendo de forma satisfatória, priorizando sempre as questões que apresentam maior urgência. Em sua gestão, também está previsto o investimento no setor de monitoramento de vídeo e a realização de nova licitação para o transporte público.

DPCOM