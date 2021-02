Polícia prende suspeitos em operação contra homicídios, corrupção de menores, roubos e organização criminosa no RS

A Polícia Civil faz uma operação, na manhã desta quarta-feira (3), para combater os crimes de homicídio, corrupção de menores, roubo majorado e organização criminosa. As ações ocorrem em Osório, no Litoral Norte e Charqueadas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Até as 7h40, seis pessoas haviam sido presas.