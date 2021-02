Rio Ibirapuitã chega a 5,82 m em Alegrete e apresenta estabilização nesta sexta-feira

Compartilhe















De acordo com os dados da Estação Alegrete da CPRM, nas últimas 24h não foram registradas chuvas no equipamento da CPRM, porém nas ultimas 48h, foi observado 42,2mm.

Segundo o engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, Franco Buffon, que monitora o Sistema de Alerta Hidrológico da bacia do rio Uruguai, operado pelo CPRM em Alegrete, o Rio Ibirapuitã Porém apresenta sinais de inicio de estabilização, não devendo se elevar muito além do nível atual, permanecendo ainda abaixo do nível de atenção (7,5,m).

Em resposta às chuvas da última quarta-feira (3), houve uma elevação razoável do rio Ibirapuitã, sendo que nesta sexta ele se encontra em 5,82m.

Uma entrada de uma massa de ar frio derrubou a temperatura. Mínimas entre 12°C e 15°C, ocorrem de hoje sexta-feira (5) até o domingo (7).

Segundo previsão do INMET, o fim desta semana em Alegrete terá temperatura amena pela manhã e no decorrer do dia vai esquentando.

Nesta sexta, a mínima foi de 15ºC, na 3ª Capital Farroupilha e a máxima não passa de 29ºC. Por pelo menos dez dias há indicativos de muita pouca chuva. A temperatura voltará a subir no decorrer da semana que vem.

Para sábado (6), a tendência é a temperatura mínima de 15ºC e a máxima chega aos 28ºC. No domingo (7), as temperaturas começam em elevação. O dia será de sol com algumas nuvens. A mínima sobe para 17ºC e a máxima chega aos 32ºC.

A semana inicia também com tempo bom. A segunda-feira (8), será parecida com o domingo. Temperatura entre 17 e 32ºC.

Júlio Cesar Santos