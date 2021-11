07 de novembro: Dia do Radialista

Em 1831, Michael Faraday descobriu a indução magnética. Em 1887, Henrich Rudolph Hertz usou a descoberta e desenvolveu a propagação telefônica. Porém, no Brasil, a inovação foi utilizada a partir do dia 7 de setembro de 1922, com o presidente Epitácio Pessoa, em comemoração a Independência do Brasil. O primeiro homem a transmitir a voz humana sem auxílio de fios, foi um padre brasileiro chamado Roberto Landell de Moura.

A data era comemorada no dia 21 de setembro, porém no ano de 2006, o presidente Lula assinou a Lei n° 11.327 que institui o dia 7 de novembro como a data de comemoração oficial. Isso em homenagem ao músico e radialista Ary Barroso, que nasceu neste dia no ano de 1903 – em Ubá, interior de Minas Gerais. A história do Dia do Radialista teve início em 1943 com o Governo Getúlio Vargas.

Antigamente eram chamados radialistas os primeiros profissionais que iniciaram as atividades em televisão ou em rádio. Com o passar do tempo, o significado foi evoluindo e tornou-se o que conhecemos hoje, os profissionais que trabalham na rádio fazendo companhia e alegrando a sua manhã, tarde e noite.

Uma curiosidade é que o curso de Comunicação Social é o qual forma profissionais capacitados para atuarem em rádio e/ou televisão. Os rádios junto aos radialistas, é óbvio, leva notícias e diversos tipos de músicas para pertinho de nós. Visto isso, confira abaixo 5 entre vários benefícios de ouvir música:

Alivia a ansiedade;

Ajuda a promover o bom humor;

Colabora com a cura das dores emocionais;

A música tem o poder de motivar em qualquer momento e

Melhora o sono e, consequentemente, potencializa o desempenho.

CURIOSIDADES:

A Torre Eiffel tinha licença para duração de apenas duas décadas e depois seria destruída. Para evitar tal acontecimento, o engenheiro Gustave Eiffel transformou a torre em palco para diversas experiências, inclusive a radiocomunicação. O sistema deu tão certo que a Torre não foi destruída e ainda tornou-se o símbolo da França.

A primeira emissora brasileira foi a Rádio Sociedade, localizada no Rio de Janeiro. Tornou-se popular na década de 40, assim como programas como o “Repórter Esso”, um jornal que passou a fazer parte do dia a dia da sociedade.

Antes da televisão, as novelas já eram transmitidas pela rádio. A primeira foi no ano de 1941 pela Rádio Nacional – patrocinada pelo creme dental Colgate. O nome era “Em Busca da Felicidade” do autor cubano Leandro Blanco.

Geovana Valério Lipa