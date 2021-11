O vício de reclamar

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Há pessoas que adquirem o hábito de reclamar e nunca mais o largam. Assim como o cigarro e o álcool, reclamar também é um vício e é preciso ajuda de terceiros para largar.

“Infelizmente, tenho uma mãe que só reclama. Nada para ela está bom. Além disso, ela acha que ninguém a ama, que todo emprego é ruim; acha que ganha mal, odeia a cidade que mora, os amigos são falsos, o carro é ruim. Coloca-se como vítima o tempo todo, mas toda solução que você dá não serve para ela. Qualquer pessoa que chega perto dela, sai pior”, conta fonte do site Hoje em Dia.

Geralmente são pessoas que só enxergam o lado negativo de tudo e todos. Comportamentos como vitimismo e a terceirização da culpa (passar a culpa para os outros) são hábitos comuns da pessoa com esse vício. Vale lembrar que vitimismo é diferente de vítima, vítima é aquela pessoa cuja a fraqueza foi explorada.

De acordo com alguns pesquisadores, as pessoas começam agindo desse modo para chamar atenção e/ou ganhar vantagens. Ele espera que reclamando as pessoas acabem ajudando e assim não precisará agir e gastar seu tempo. Porém, chega um a hora que isso para de ser uma estratégia e passa a ser um vício, onde a pessoa não controla mais esse tipo de atitude, pois ela já tornou-se uma parte sua, da sua personalidade.

Outras, para evitar enfrentar os problemas, acabam optando por reclamar, já que é mais fácil. É muito importante que as pessoas enxerguem a realidade na qual estão inseridas e arrumem soluções para resolver os problemas, quanto mais se reclama, mais problema aparece.

Além disso, especialistas já afirmaram que os sentimentos negativos, como a raia e a frustação advindas das reclamações, afetam a saúde. Nessa ocasião, o corpo libera cortisol – o hormônio responsável pelo estresse – que faz com que a pressão arterial e o colesterol elevem-se, causando danos sérios a própria saúde. Além de enfraquecer o sistema imunológico, colaborar com problemas de aprendizagem e danificar a memória.

Então, comece hoje a sua nova vida. Mude seus hábitos e melhore seu estilo de vida!

Geovanna Valério Lipa