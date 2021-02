Santa Casa de Santana do Livramento demite quase 60 funcionários

O Hospital Santa Casa de Misericórdia, de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, demitiu, na terça-feira (23), 59 funcionários. Conforme a provedoria da instituição, que é administrada pela prefeitura da cidade, dificuldades financeiras levaram à decisão.

“É lamentável uma medida como essa no único hospital público da cidade e um dos mais importantes da região. Ainda mais em meio a uma pandemia como a que estamos enfrentando. Não bastasse isso, os profissionais que ficaram ainda enfrentam atrasos no pagamento de salários. É algo muito difícil”, desabafou o presidente do Sindisaúde, Silvio Madruga.

Madruga diz que está marcada para esta sexta-feira (26) uma assembleia do sindicato para tratar da possibilidade de os funcionários entrarem novamente em greve. Em pauta, estão as demissões e o pagamento atrasado dos salários referentes ao mês de janeiro. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram restringidos serviços por 10 dias devido à paralisação dos funcionários.

A provedoria do hospital garante que a prestação de serviços à população não será prejudicada com a medida. Questionada quanto à economia mensal que a instituição deve ter com as demissões, a reportagem não foi respondida até o momento da divulgação da notícia.

Único hospital público de Santana do Livramento

Um dos maiores hospitais da região sul do Estado, a Santa Casa de Misericórdia emprega, hoje, cerca de 300 funcionários e dispõe de 115 leitos. São atendidos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por convênios.

É o único hospital público de Santana do Livramento que recebe pacientes com covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) está em 80%, ou seja, das 10 vagas que existem, oito estão ocupadas. Quanto aos leitos clínicos, dos 18 que existem, 12 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de cerca de 66%.

Desde 2015, a Santa Casa é administrada pela prefeitura da cidade. De acordo com a direção do hospital, ao longo de 2020, a instituição operou com déficit de R$ 500 mil mensais só em salários. Ela atribui o problema à má gestão do hospital por outras administrações.

Nota do Hospital

“A diminuição do quadro de funcionários é medida lamentada pela equipe diretiva, mas consciente de que não há possibilidade de contemplar, desde suas necessidades básicas até as mais urgentes, sem os ajustes necessários, visto que não podemos manter a folha em dia, impondo ser adotada a reorganização planejada da estrutura não somente de recursos humanos, mas, igualmente, reestruturação para aquisição de insumos e materiais indispensáveis à manutenção da rotina hospitalar, sempre visando garantir que todos os envolvidos na atividade sejam contemplados”.

Fonte: G1