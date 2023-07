10ºBLOG realiza formatura em alusão à promoção de militares

Na última semana, o 10ºBLOG realizou a formatura alusiva à entrega das insígnias aos militares recém promovidos.

Os soldados foram voluntários para a realização do Curso de Formação de Cabo(CFC), onde foram submetidos a instruções de qualificação e atividades no terreno para a formação do novo Cabo do Exército Brasileiro.

A conclusão do curso foi marcada por muita emoção, os familiares reconheceram o esforço realizado durante os meses de formação dos militares. O Comandante do Batalhão, Coronel Carvalho, parabenizou os concluintes do curso pela promoção e realizou junto com o Adjunto de Comando, a realização dos divisas. Confira abaixo os militares recém promovidos.