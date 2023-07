Entradas da cidade estão na rota das equipes da limpeza pública

A limpeza de praças e parques da cidade, bem como, canteiros de avenidas reflete algo positivo na limpeza pública que deve ser geral em todos os espaços. Mesmo com o frio que voltou com intensidade em julho, equipes da limpeza pública urbana estiveram realizando suas atividades desde cedo na Avenida República Riograndende, uma das pricipais entradas da cidade, que passa por bairros da Zona Leste de Alegrete. Depois, os trabalhadores realizaram o corte de grama em frente ao Museu do Gaúcho. Esse trabalho é realizado por escalas e atende vários pontos da cidade.

Limpeza na Avenida República Riograndense

O Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino Soares ressalta a importância do trabalho que conta, também, com apenados que ao realizar essa atividade diminuem o tempo da pena. É preciso solicitar que as pessoas ajudem a cuidar os ambientes públicos próximos de suas casas. As entradas da cidade são uma espécie de cartão postal de qualquer cidade e devem receber atencão especial. Ele informa que três equipes, duas da Infra e uma terceirizada realizam esta atividade que inclui, ainda, praças e parques.