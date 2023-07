Trabalhos Temporários crescem no RS e Alegrete está entre as cidades que mais empregam nessa modalidade

Na modalidade, funcionários não precisam trabalhar todos os dias da semana e as empresas pagam apenas pelas horas contratadas.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2017 o estado registrou 622 acordos do tipo Em 2020, foram 7,1 mil e, em 2021, foram quase nove mil novas oportunidades de emprego.

Gráfico contratos temporários no RS/ Imagem: Rbs tv

Em 2023, o número de contratos nos quatro primeiros meses já é mais de duas vezes maior que o acumulado no mesmo período de 2022. Segundo fonte do Uol, são mais de 2500 contratados de forma temporária entre janeiro e abril, contra 1050 do semestre do ano passado.

O volume de contratações nesse modelo pode acabar tendo impactos na Economia a partir de práticas que podem vir a ser adotadas pelos trabalhadores. De acordo com dados do MTE, neste ano o setor que mais contratou nesse modelo foi o de serviços, que inclui bares e restaurantes e hotéis.

Na pesquisa, aponta que Alegrete, aparece entre as 20 cidades que mais emprega pessoas junto ao setor temporário. Empregos como: entregadores de jornal, baristas e vendedores ambulantes aparecem no topo da lista da terceira capital farroupilha. Temporadas de verão são listadas como o pico do movimento.

Foto: Eduardo Silveira