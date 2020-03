12° BE Cmb Bld realiza cerimônia de incorporação dos recrutas de 2020

No dia 2 de março ocorreu no 12º BE Cmb Bld “A casa do Engenheiro Blindado”, a formatura de incorporação do contingente Alfa 2020. Na ocasião, incorporaram às fileiras do Exército, conscritos oriundos das cidades de Erechim-RS, Passo Fundo-RS, Barão de Cotegipe-RS, Getúlio Vargas-RS, Tapejara-RS, Estação-RS, Sertão-RS, Pontão-RS e Alegrete-RS. A atividade teve como destaque a tradicional abertura simbólica do portão das Armas pelo mais jovem recruta incorporado e recepção aos novos militares, proporcionando aos convidados a oportunidade de conhecer as instalações onde seus filhos prestarão serviço militar obrigatório durante o corrente no “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, o tradicional 12° BE.

A cerimônia teve início com a leitura das palavras do Comandante do Exército a todos os incorporados no corrente ano. Durante a formatura, o comandante do Batalhão, Cel GOMES, deu as boas vindas aos novos recrutas que representam o sangue novo que vem para somar e para aprender na caserna, lições de civismo e amor a Pátria e ressaltou a importância da prestação do serviço militar na formação profissional e pessoal do cidadão. A solenidade foi marcada pela expressiva participação dos familiares e amigos dos conscritos que demonstraram vibração, entusiasmo e energia em sua primeira atividade militar. Os familiares dos conscritos tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do Batalhão e participar de uma palestra com o comandante do Batalhão.