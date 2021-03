12º BE libera soldados e alerta em relação aos cuidados com a Covid-19

Compartilhe















O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), nesta sexta-feira (26), finalizou o período de internato dos Soldados do Efetivo Variável, incorporados em 2021.

Conforme o previsto no planejamento de instrução anual, ocorreu a liberação dos soldados, ao meio-dia, no final do expediente. Por medida de precaução e dever para com a sociedade, foi realizada nesta sexta, antes da liberação do efetivo, palestra sobre Medidas de Prevenção à Covid-19, ministrada por Carlos Humberto Vasques da Conceição, Responsável Técnico da Vigilância Sanitária Municipal.

O Tenente-Coronel Alessandro Pinto Nunes comandante do Batalhão, salienta que todo o efetivo recebeu orientação quanto aos procedimentos do protocolo regional de enfrentamento a Pandemia de Covid-19, firmado no Decreto Nº 211, de 22 de março de 2021, da Prefeitura, sendo os mesmos, enquanto cidadãos, responsáveis, individualmente, por sua conduta junto à sociedade e pelo cumprimento dar normas vigentes.

A fim de garantir o direito de ir e vir, a saída ou permanência no aquartelamento, continua de forma voluntária. Bem como, o retorno as suas residências ou cidades de origem, o qual será feito por meio do transporte individual ou prestação de serviços terceirizados e pela Estação Rodoviária.

“Salientamos que não será organizado pela Unidade Militar, nenhum tipo de fretamento para deslocamento dos militares e que não está autorizada a aglomeração dos mesmos para embarque, nas adjacências da Organização Militar. O 12º BE Cmb Bld solicita aos familiares dos soldados do Efetivo Variável, que necessitem buscá-los, para que atentem às normas do uso de máscara e de distanciamento. Não será permitida aglomerações de pessoas na frente do aquartelamento”, destacou o tenente-coronel Nunes em um comunicado oficial.

“Continuamos primando pelo bem mais precioso, a vida!Estamos todos juntos, engajados na luta contra esse inimigo invisível! Contamos com a colaboração de todos”, reiterou o comandante do Batalhão.

Júlio Cesar Santos