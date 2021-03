Idosos de 66 anos começam a ser vacinados neste domingo em Alegrete

Compartilhe















Alegrete recebe mais 2.030 doses de vacina contra o Coronavírus, dessas 1.520 doses são de Coronavac e 510 são de vacinas da Astrazeneca/Fiocruz, destinadas para a imunização de idosos de 66 anos ou mais. A Secretaria de Saúde informa que se sobrarem doses a vacinação poderá ser ampliada para 65 anos.

A vacinação acontece a partir de domingo, 28, em todas as UBSs com salas de vacinas e no antigo PAM (UBS Bento Gonçalves) a partir das 8h até às 16h. Para se vacinar é preciso levar documento de identidade e CPF.

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde recebe ao todo 11.030 doses, distribuídas entre as cidades que compõem a 10ª Região de Saúde.

O Estado recebeu o novo lote com mais 290 mil vacinas na manhã desta sexta e, com isso, atingiu 2,2 milhões de doses recebidas. A remessa com 62,6 mil doses de AstraZeneca e 227,4 mil doses de CoronaVac chegou em Porto Alegre no início da manhã. A quantidade recebida até o momento tem capacidade de imunizar 43,6% dos integrantes do grupo prioritário com a primeira dose e 21,8% com as duas doses.

Com informações da Prefeitura de Alegrete