A partir deste sábado haverá redução de quatro linhas de ônibus em Alegrete

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa que haverá redução de quatro linhas aos sábados à tarde e com horários intercalados. Pela manhã, continuam as oito linhas com os mesmos horários. As linhas com mudanças, no sábado à tarde são:

– Vera Cruz x Dr° Romário (atendendo também os bairros Sepé Tiarajú e Saint Pastous): Início das 12h30 às 14h20, retorna as 18h30 e encerra às 21h.

– Piola x Vila Nova: Início das 12h50 às 14h, retorna as 17h50 e encerra às 21h.

– João XXIII x Nova Brasília (atendendo o bairro Caverá): Início das 12h às 14h, retorna às 18h e encerra às 21h.

– Prado x Santa Casa: Início das 12h30 as 14h20, retorna as 18h30 e encerra às 21h.

As medidas de redução estão vinculadas à atual baixa demanda em decorrência das constantes alterações na bandeira preta do modelo de Distanciamento Controlado do Governo Estadual. Contudo, se constatado o aumento da demanda, fica a empresa do transporte coletivo responsável pela colocação total da frota e retorno de todos os horários, com ampla divulgação para conhecimento dos usuários, de maneira que a população seja previamente orientada.

“Reforçamos que a capacidade de usuários dentro dos veículos deve respeitar o percentual definido para cada bandeira, de acordo com o protocolo específico em vigência. Estamos atentos, tomando as medidas necessárias, levando em conta a sustentabilidade e a economia, mas jamais deixamos de lado o bem-estar da população, e zelando sempre pelo cumprimento das normas de prevenção ao Covid-19 ”, destacou o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania Rui Alexandre Medeiros.

DPCOM