1ª Mostra de Arte e Cultura destaca os talentos dos alunos dos anos iniciais da escola Freitas Valle

Os alunos demonstraram na prática as pesquisas e atividades desenvolvidas em sala de aula acerca de temas diversos, tais como: povos originários na formação do RS, pontos turísticos e monumentos do município, além de jogos com figuras geométricas. A comunidade escolar participou de forma expressiva, prestigiando as atividades dos alunos.

Mostra de Arte e Cultura do Freitas Valle



A Escola Estadual de Ensino Fundamental Freitas Valle tem como diretora a professora Alessandra Valadares Vessozi e conta, atualmente, com 405 alunos. A Mostra instigou pesquisas e os estudantes, muito empolgados, apresentaram trabalhos alusivos aos 192 anos de Alegrete e sobre a cultura dos povos originários da região.

