Organizadores dizem que a praça respirou arte e literatura durante Feira do Livro

Eles sustentam que a Feira foi abraçada pela Praça Getúlio Vargas.De 17 a 22 de outubro, o evento contou com a presença de mais de 20 escritores e escritoras, 30 atividades formativas, como palestras, oficinas, painéis, bate papo e diversas apresentações artísticas, além de uma programação especial das escolas municipais, estaduais, particulares e universidades.

Paulo Amaral, agente de Cultura e Lazer do Sesc, um dos organizadores do evento, é unânime em afirmar que a feira atingiu seu objetivo principal. “Levamos o evento para o centro da cidade, oferecendo uma programação variada que fomentou ações formativas e integrou a educação como um todo nas atividades literárias”, frisa.

Ele pondera ainda, que é necessário fazer muitos ajustes, principalmente em relação a estrutura. “Acredito que estamos no caminho da consolidação de um evento democrático e diversificado”. pontuou. “A Feira do Livro de Alegrete está dentre os grandes eventos literários de médio porte do Brasil, com características que se assemelham a Jornada Literária de Passo Fundo, a FLIP, A Feira de POA, dentre outras”, assevera o agente cultural.

Segundo o Diretor de Cultura de Alegrete, Rodrigo Guterres, a feira emprestou um colorido especial ao local, a presença de estudantes lotou o espaço dedicado às escolas, e houve sim, uma interação do público. Guterres avalia de forma positiva, embora a chuva tenha ocorrido em três dos cinco dias de realização do evento.

O Projeto Movimentando a Cultura no Centro Cultural, coordenado por Tatiane Quintana e Merlen Alves, tomou conta do espaço infantil, realizando atividades como: Liberte um Poema; Poema ao Pé do Ouvido e Uma história por um Poema. A dupla de ativistas culturais também enaltece o evento como primordial e acredita no potencial do evento em plena Praça Getúlio Vargas.

Os organizadores destacam as atividades formativas, que também receberam uma atenção especial. A comissão organizadora realizou uma variedade de oficinas, painéis, palestras e rodas de conversas que foram realizadas nos casarões que circundam a praça e na URCAMP. Nesse contexto, a avaliação deles é extremamente positiva e novas reuniões serão realizadas a fim de montar a edição 43, de um evento que transpira arte e cultura.

Fotos: Katiuscia Oliveira