Um levantamento do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) apurou junto aos municípios que 139,9 mil pessoas do grupo alvo foram até os postos. Dessas, 74.827 receberam algum tipo de vacina que estava em atraso ou na data preconizada. A campanha vai até este sábado, dia 28.

Em Alegrete, a secretária municipal de saúde Haracelli Fontoura, destacou que houve maciça participação junto às ESFs. No entanto, o número total de comparecimento aos postos será divulgado após o encerramento da campanha.

Com relação à faixa etária dos vacinados no sábado de mobilização, 42% tinham de 0 a 4 anos, outros 26% de 5 a 9 anos e 31% entre 10 e 14 anos. O total de doses aplicadas no Dia D foi de 129.152, considerando que um indivíduo pode receber mais de um tipo de vacina.

Os imunobiológicos mais aplicados foram o da Covid-19, Febre Amarela, HPV (masculino), Meningo ACWY e Varicela. Considerando o período transcorrido desde o início da campanha de multivacinação, 232.259 crianças e adolescentes compareceram nas unidades de saúde e 48% receberam algum tipo de vacina. O total de doses aplicadas até o momento é de 202.861.